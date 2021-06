Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 30 giugno e il primo luglio

Le previsioni della Protezione Civile per mercoledì e giovedì

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 30 giugno e il primo luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"Un vortice di bassa pressione - spiega la Protezione Civile - , centrato sulla Francia, si sta spostando lungo l'Europa continentale richiamando, sul Mediterraneo, aria calda dal Nord Africa. Sulla Penisola assisteremo ad un calo delle temperature al Nord, accompagnato da fenomeni temporaleschi, specie lungo l'arco alpino. Una modesta riduzione delle temperature è attesa anche sulle regioni centrali, mentre al Meridione si manterranno su valori molto elevati".

Ecco le previsioni meteo per l'Umbria.

Mercoledì 30 giugno "cielo soleggiato. Venti: deboli occidentali. Temperature: in lieve calo".

Giovedì primo luglio "bel tempo con velature in transito in serata. Venti: deboli occidentali. Temperature: in diminuzione".