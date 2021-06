Meteo, che tempo farà in Umbria: assaggi d'estate, le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 3 e il 4 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 3 giugno "cielo sereno in mattinata, aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. Venti: deboli occidentali. Temperature: in aumento, in particolare nei valori massimi (28-30 °C in pianura)".

Venerdì 4 giugno "sereno o poco nuvoloso per addensamenti pomeridiani in Appennino e modeste velature. Venti: deboli occidentali. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento (fino a 30-31 °C in pianura)".