Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 27 e il 28 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 27 agosto "Copertura nuvolosa in rapido aumento nel corso della mattinata. Dal primo pomeriggio attese precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica, dove tenderanno ad aumentare d'intensità in serata specie sui settori settentrionali. Venti: da moderati a localmente forti meridionali nel corso della giornata, tenderanno a ruotare nel pomeriggio divenendo nord-orientali in serata. Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime".

Sabato 27 agosto "Maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori settentrionali e lungo la fascia appenninica. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. Venti: da moderati a forti da Nord-Est, con possibili raffiche durante i temporali. Caleranno d'intensità in serata. Temperature: in sensibile diminuzione".