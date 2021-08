Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 26 e il 27 agosto

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 26 e il 27 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 26 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Locali, ma innocui, addensamenti nel pomeriggio, specie sui rilievi. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio. Temperature: minime in sensibile diminuzione. Massime in aumento sui settori settentrionali, generalmente stazionarie altrove".

Venerdì 27 agosto "tempo in rapido peggioramento con precipitazioni sparse già nelle ore centrali della giornata. I fenomeni assumeranno carattere di isolato rovescio o temporale nel pomeriggio, specie sui settori appenninici e meridionali, che in nottata potrebbero aumentare d'intensità. Venti: moderati meridionali, localmente forti sui settori meridionali. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime".