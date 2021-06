Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 24 e il 25 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 24 giugno "cielo poco nuvoloso per velature in transito. Nel pomeriggio possibili sviluppi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di precipitazioni associate. Venti: moderati sud-occidentali, con rinforzi nel pomeriggio sulla dorsale appenninica. Temperature: in diminuzione".

Venerdì 25 giugno "cielo poco nuvoloso per velature in transito. Nel pomeriggio i consueti sviluppi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con la possibilità di qualche isolato piovasco in area Sibillini. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in ulteriore diminuzione".