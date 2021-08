Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 24 e il 25 agosto

Le previsioni della Protezione Civile per martedì e mercoledì

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 24 e il 25 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 24 agosto "ancora tempo instabile con rovesci sparsi a carattere intermittente, tendenzialmente più insistenti nel pomeriggio sui settori meridionali della regione. Fenomeni in attenuazione verso sera, in ripresa sui settori orientali nel corso della notte successiva. Venti: da moderati a forti da Nord-Est, con locali rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: in deciso calo, specie nei valori massimi".

Mercoledì 25 agosto "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori appenninici. Fenomeni in attenuazione nel pomeriggio, in esaurimento verso sera su tutta la regione. Venti: moderati a forti da Nord-Est, con locali rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: massime stazionarie, minime serali in sensibile diminuzione".