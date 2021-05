Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il primo e il 2 giugno

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il primo e il 2 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì primo giugno "cielo sereno o poco nuvoloso, nuvolosità cumuliforme sui rilievi. Non sono previste precipitazioni. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: minime tendenzialmente stazionarie, massime in aumento fino a 27-28 gradi in pianura".

Mercoledì 2 giugno "nuvolosità irregolare nel corso della giornata, con miglioramento in serata. Non sono attese precipitazioni. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento".