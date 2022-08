Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Cielo generalmente poco nuvoloso con scarsa probabilità di pioggia. Le previsioni meteo per oggi e domani forniscono un quadro di fine estate, con giornate ancora calde, ma con abbassamento costante delle temperatura.

Per oggi a Perugia, secondo gli specialisti di 3B Meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli, ma correnti fresche in quota rinnoveranno ancora locale instabilità a ciclo diurno confinata tra aree interne e Appennino, con possibilità per locali rovesci o temporali.

A Perugia domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C.

Per Perugia Meteo non è previsto un ritorno alle temperature pienamente estive e l’evoluzione meteo potrebbe portare pioggia a partire da mercoledì.