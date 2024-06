Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo lunedì 3 e martedì 4 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Un vortice in quota transiterà tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani sull'Italia centro-settentrionale portando instabilità”.

Per quanto riguarda l’Umbria lunedì “Cielo: in nottata e al primo mattino transito di piogge sparse e locali rovesci. Nel pomeriggio variabilità con possibili rovesci e locali temporali di difficile localizzazione. Venti: deboli occidentali con locali rinforzo nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento (24-25 °C in pianura)”.

Martedì 4: “Cielo: in mattinata nubi basse nelle valli in dissolvimento. Addensamenti pomeridiani sui rilievi con possibilità si isolati rovesci in Appennino. Venti: deboli da sud ovest con locali rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in lieve calo, massime in ulteriore aumento (26-27 °C in pianura)”.

Tendenza: “mercoledì condizioni di stabilità prevalente”.