Meteo, che tempo farà in Umbria: il cielo nuvoloso annuncia il ritorno della pioggia

Temporali e brevi rovesci tra oggi e domani. È questa la situazione generale causata da un esteso vortice di bassa pressione che sta progressivamente erodendo l'anticiclone africano posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un'infiltrazione di aria atlantica più fresca ed instabile che, a partire già da oggi, darà luogo ad un deciso peggioramento del tempo.

Secondo il bollettino del Centro polifunzionale della Regione Umbria per oggi si prevede cielo poco nuvoloso al mattino, con copertura in rapido aumento nelle ore centrali della giornata. Nel corso del pomeriggio attese precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio o temporale, più insistenti sui settori occidentali. Venti da deboli a moderati meridionali e temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime su valori prossimi o di poco superiori ai 30 gradi su gran parte della regione.

Per domani, giovedì 8 settembre è previsto maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse che, nel corso della giornata assumeranno carattere temporalesco, localmente intense sui settori occidentali e meridionali dove insisteranno anche nel corso della nottata. Venti moderati meridionali con locali rinforzi. Attese raffiche sostenute durante i temporali. Temperature in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi.

Spingendosi fino a venerdì 9 settembre si prevede ancora maltempo al mattino con isolati temporali sui settori meridionali e piogge isolate ed intermittenti sul resto della regione. Progressivo miglioramento nel pomeriggio con il generale esaurimento delle precipitazioni prima di sera. Venti moderati meridionali, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio ed a calare d'intensità in serata. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento; minime in calo, anche sensibile nei valori serali.

La tendenza per il fine settimana è di un progressivo miglioramento con temperature in costante calo, specie nei valori minimi.

A Perugia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e rasserenamenti in serata. Previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.