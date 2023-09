Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà ecco le previsioni meteo per sabato 16 e domenica 17 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Flussi occidentali instabili stanno interessando la Penisola, provocando maltempo sulle regioni settentrionali e centrali,mentre il tempo è più stabile al Sud”.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 16 settembre “cielo ancora tempo instabile con precipitazioni isolate a partire dalle ore centrali della giornata che, nel corso del pomeriggio/sera assumeranno carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense sui settori settentrionali. I fenomeni andranno in esaurimento nottetempo. Venti da deboli a moderati di direzione variabile, diverranno forti dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento nei valori serali.

Domenica 17 settembre “cielo irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di isolati piovaschi pomeridiani a ridosso dei Sibillini. Venti moderati sud-occidentali. Temperature in aumento”.