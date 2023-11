Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo martedì 7 e mercoledì 8 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Flussi sud-occidentali debolmente instabili scorrono lungo il bacino mediterraneo, mentre sulla Penisola Iberica si va approfondendo una nuova saccatura che, domani, darà luogo ad un nuovo impulso perturbato sull'Italia”.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 7 novembre “Cielo: Maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse, localmente più intense ed a carattere di rovescio sui settori meridionali ed appenninici. Progressivo miglioramento dal tardo pomeriggio a partire dai settori settentrionali, in estensione al resto della regione in serata. In nottata possibilità di nebbie o foschie nelle vallate. Venti: Moderati sud-occidentali al mattino, diverranno deboli meridionali dal pomeriggio. Temperature: In calo, anche marcato nei valori serali”.

Mercoledì 8: “Cielo: Deciso miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, in rapido sollevamento al sorgere del sole. Le foschie si ripresenteranno nella nottata successiva. Venti: Deboli di direzione variabile. Temperature: In sensibile diminuzione nei valori minimi; stazionarie le massime”.