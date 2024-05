Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo martedì 7 e mercoledì 8 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Lo scenario mediterraneo è caratterizzato da un promontorio, con asse tra Tunisia e settori balcanici, e da una saccatura di origine atlantica con asse tra le Isole britanniche e Gibilterra. L'avanzamento verso levante di quest'ultima porterà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, oggi sul Nord-Ovest e domani a tutto il Centro-Nord”.

Per quanto riguarda l’Umbria martedì “Cielo: maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che, dalle ore centrali della giornata assumeranno carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori settentrionali della regione. I fenomeni si attenueranno in serata, fin a esaurirsi nel corso della notte. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno deboli di direzione variabile nel corso della notte. Temperature: minime stazionarie; massime in sensibile diminuzione”.

Mercoledì 8: “Cielo: ancora tempo instabile con precipitazioni isolate e intermittenti nel coso della mattinata. Dalle ore centrali della giornata si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo la dorsale appenninica in estensione al pomeriggio anche sui settori meridionali. Rapida e decisa attenuazione dei fenomeni nel corso della nottata. Venti: Da moderati a forti di Grecale. Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime”.