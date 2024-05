Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo sabato 4 e domenica 5 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Mentre sull'Europa nord-orientale si estende una robusta area anticiclonica, sul resto del continente è presente una vasta area depressionaria in seno alla quale si sono sviluppati due vortici ciclonici, il più orientale dei quali interessa direttamente l'Italia, posizionando il suo centro d'azione su Mar Ligure e Tirreno settentrionale. Esso ultimerà il suo transito sulla Penisola nella giornata odierna consentendo una rimonta d'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale ed un deciso miglioramento nel fine settimana”.

Per quanto riguarda l’Umbria sabato “Cielo: nuvolosità irregolare con la possibilità di innocui piovaschi sui crinali umbro-marchigiani nelle ore centrali della giornata. Migliora dal pomeriggio su tutta la regione. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, tendenti a divenire occidentali dal pomeriggio rinforzando sui settori occidentali. Temperature: stazionarie le minime, in sensibile aumento le massime”.

Domenica 5 “Cielo: poco o irregolarmente nuvoloso per velature in transito ed innocui addensamenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli di direzione variabile, diverranno sud-occidentali nel pomeriggio per poi spirare da Sud in serata. Temperature: in ulteriore sensibile aumento le massime, su valori in linea col periodo”.

Tendenza “Tempo stabile lunedì, poi nuovo peggioramento”.