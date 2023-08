Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo per mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 agosto.



Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Un ampio vortice depressionario interessa l'Italia Centrale e Settentrionale apportando condizioni di spiccato maltempo, specie sulle regioni del Nord-Est e le centrali tirreniche. Nelle prossime ore il sistema perturbato tenderà a spostarsi verso Levante e consentire, nei giorni successivi, una progressiva rimonta dell'alta pressione in area mediterranea”.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 30 agosto “Cielo: ancora tempo instabile con qualche pioggia al mattino ed isolati rovesci o temporali nel pomeriggio in rapido esaurimento prima di sera. Venti: moderati meridionali al mattino, diverranno di direzione variabile dal pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo.

Giovedì 31 agosto “Cielo: instabilità residua con qualche isolato piovasco pomeridiano. Venti: deboli sud-occidentali con rinforzi fino a moderati nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile aumento”.