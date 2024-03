Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Un'alta pressione di matrice africana si va rafforzando sul mediterraneo occidentale, garantendo tempo stabile sull'Italia per un paio di giorni. Da giovedì nuovo flussi settentrionali tenderanno a destabilizzare, ma in modo non molto marcato, il meteo sulla Penisola”.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì “Cielo: Poco nuvoloso con velature e successive nubi in aumento in serata a partire dai settori occidentali. Venti: Da deboli a moderati di direzione variabile, tenderanno a divenire meridionali in serata. Temperature: Stazionarie le massime, in calo le minime.

Giovedì 21 “Cielo: Nuvolosità irregolare in aumento dal pomeriggio. Nuvoloso in serata con qualche isolata precipitazione a ridosso dell'Appennino. Venti: Da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: Massime senza variazioni di rilievo, in aumento le minime”.