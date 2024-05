Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo domenica 12 e lunedì 13 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “alta pressione e tempo stabile e soleggiato. Graduale calo della pressione da lunedì a partire dal Mediterraneo occidentale”.

Per quanto riguarda l’Umbria domenica “Cielo: sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi e velature in arrivo da ovest dal pomeriggio. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie. In ulteriore lieve aumento le massime con punte di 25-27 gradi”.

Lunedì 13: “Cielo: parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte. Nel pomeriggio possibili isolati rovesci temporaleschi. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Temperature: pressoché stazionarie”.

Tendenza: “possibile modesto peggioramento tra martedì e mercoledì”.