Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo per venerdì 12 e sabato 13 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Un vasto vortice ciclonico interessa il Mediterraneo Occidentale con centro d'azione sulla Sardegna (1021 hPa) esso verrà sospinto verso l'Africa magrebina grazie alla rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre sull'Europa Occidentale (1035 hPa) che garantirà tempo mite e stabile anche sull'Italia nei prossimi giorni”.

Per quanto riguarda l’Umbria venerdì “Cielo: generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche innocua nube in più nel pomeriggio sui settori meridionali. Venti: da moderati a deboli di Grecale. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi”.

Sabato 13 “Cielo:tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli dai quadranti di NE, con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: in ulteriore aumento, specie le massime”.