Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo mercoledì 10 e giovedì 11, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Una saccatura di matrice atlantica, alimentata da aria polare in discesa dai mari d'Islanda, si va approfondendo sul Mediterraneo Occidentale dove è accompagnata da un fronte freddo disteso, dalle soste algerine ai Paesi Bassi, in rapido spostamento verso Levante”.

Per quanto riguarda l’Umbria mercoledì “Cielo: maltempo fin dal mattino su tutta la regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sui settori occidentali. I fenomeni si attenueranno nel pomeriggio migrando verso i settori appenninici dove andranno in esaurimento nottetempo. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare nel pomeriggio e a divenire nord-orientali nel corso della notte. Temperature: temperature in calo anche sensibile nei valori massimi”.

Giovedì 11 “Cielo: irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui settori appenninici dove non si esclude qualche isolata precipitazione nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio. A seguire generale miglioramento. Venti: moderati di Grecale. Temperature: stazionarie le minime; in aumento le massime, sui settori occidentali e meridionali, stazionarie sui settori appenninici”.