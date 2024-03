Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo venerdì 22 e sabato 23, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Sebbene sul Mediterraneo Occidentale insista un nucleo d'alta pressione, lungo la Penisola sono presenti flussi settentrionali in seno ai quali si andranno sviluppando delle veloci perturbazioni”.

Per quanto riguarda l’Umbria venerdì “Cielo: al primo mattino isolate precipitazioni residue sui settori meridionali. Rapido miglioramento dalla tarda mattinata con velature, a trattai compatte, in transito nel corso del pomeriggio. Venti: da moderati a forti di Grecale. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali”.

Sabato 23 “Cielo: nuvolosità irregolare, a tratti compatta, a cui si accompagneranno deboli piogge intermittenti nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, molto forti sui settori appenninici. Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime, in aumento nei valori serali”.