Meteo: temperature ancora miti nel fine settimana, ma da lunedì si annunciano pioggia e freddo

Il caldo anomalo degli ultimi giorni dovrebbe lasciare il passo al freddo. I 17-18 gradi toccati in questi giorni, dalla prossima settimana saranno più che altro un ricordo.

Per oggi e domani le temperature saranno ancora alte rispetto alla media del periodo invernale, ma già dalla giornata di domani si potrebbero presentare le prime avvisaglie, secondo la previsioni del Centro di protezione civile dell’Umbria, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse in serata a partire dai settori occidentali. Venti moderati meridionali con forti raffiche sui crinali appenninici e sui rilievi in genere e temperature minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie (12-14 °C in pianura).

Per lunedì 9 gennaio si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni sparse in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti moderati occidentali in attenuazione. Temperature in diminuzione dalla sera.

La tendenza per i prossimi giorni è con tempo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo con locali gelate anche in pianura. L'arrivo di questa intensa perturbazione riuscirà a far indietreggiare l'anticiclone africano e a cambiare finalmente la circolazione atmosferica sul nostro Paese, rendendo possibile, nel corso della settimana, l'arrivo di un secondo impulso perturbato tra mercoledì 11 e giovedì 12. Questo cambio dello scenario meteo farà arrivare sull'Italia aria più fredda capace di riportare le temperature verso valori più normali per il periodo.