Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per oggi e domani

Le previsioni meteo per Perugia e l’Umbria si presentano con i caratteri dell’instabilità.

Secondo gli specialisti di Perugia Meteo la presenza di “altocumuli castellani e Monte Tezio col cappello alle nove del mattino” fa prospettare una giornata molto instabile.

Secondo il sito di informazione meteo “le condizioni meteorologiche sull’Umbria sono in progressivo cambiamento a causa di aria instabile di origine atlantica che porterà alla formazione di rovesci e temporali anche forti nella giornata odierna con precipitazioni che potrebbero anche attardarci nelle ore serali. La situazione sarà molto simile anche nella giornata di domani, pur se con fenomeni, forse, meno diffusi ma comunque presenti fino al tardo pomeriggio. Le temperature saranno in diminuzione nelle zone temporalesche e sarà sensibile il calo durante la prossima notte”.

Secondo 3B Meteo “a Perugia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, sono previsti 25mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C”.

Un'area di bassa pressione in avvicinamento da ovest, determinerà un graduale peggioramento nella giornata di domani, con “cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C”.