Meteo, che tempo farà in Umbria: "Temperature in aumento fino a 36-38 gradi"

Le previsioni della Protezione Civile per domenica 27 e lunedì 28 giugno

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 27 e il 28 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

Domenica 27 giugno "in prevalenza sereno. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Temperature: in aumento con massime fino a 35 gradi".

Lunedì 28 giugno "in prevalenza sereno. Venti: deboli meridionali. Temperature: in aumento fino a 36-38 gradi".