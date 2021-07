Meteo, che tempo farà in Umbria: temperature giù, le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 13 e il 14 luglio

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 13 e il 14 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 13 luglio "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con copertura in rapido aumento nelle ore centrali della giornata, a seguire isolati rovesci o temporali specie sui settori settentrionali ed appenninici. Venti: da moderati a forti meridionali con ulteriori locali rinforzi sui settori meridionali e appenninici, tendenti a divenire deboli occidentali in serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali".

Mercoledì 14 luglio "fenomeni residui al mattino sui settori orientali della regione, poi generale miglioramento. Venti: da moderati a forti sud-occidentali. Temperature: in sensibile diminuzione".

La Protezione Civile spiega che ci sarà "tempo generalmente stabile giovedì, poi di nuovo maltempo".