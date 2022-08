Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per oggi e domani

Che tempo farà in Umbria oggi e domani? Secondo gli specialisti di 3B Meteo si prevede una giornata stabile e in prevalenza soleggiata su tutta la regione, con temperature senza grandi variazioni e venti moderati.

Entrando nello specifico l'alta pressione “è disturbata da una circolazione fresca isolata sui Balcani che nei prossimi giorni continuerà a portare i suoi effetti” su tutto il Centro. Sono previste almeno fino a venerdì giornate complessivamente stabili sull’Umbria, con scarsa probabilità di locali rovesci o brevi spunti temporaleschi. Maggiore variabilità nel pomeriggio di venerdì lungo la dorsale e anche nell'entroterra Tosco-Umbro”, mentre nel weekend “il transito più deciso di correnti settentrionali in quota, sarà complice di instabilità diurna diffusa su gran parte dei settori interni e lungo le aree appenniniche”.

A Perugia oggi è previsto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

Per domani si prevede una giornata stabile e in prevalenza soleggiata su tutta l’Umbria con temperature senza grandi variazioni e venti moderati da Nord-Est.