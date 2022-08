Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le condizioni atmosferiche, con pressione “in temporaneo rinforzo” portano tempo più stabile e soleggiato sull’Umbria, a tratti parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte, nella giornata di oggi. Secondo gli specialisti di 3B Meteo le temperature sono in aumento, con caldo più intenso con punte di 33-34°C. Venti deboli a tratti moderati in prevalenza tra Ovest e Nordovest.

Per i prossimi giorni è previsto “tempo dinamico” sull’Umbria che rimarrà esposta “a correnti mediamente occidentali, a tratti instabili, a tratti intervallate da pause anticicloniche”. A partire da domani, mercoledì 31 agosto, un nuovo “impulso instabile si avvicina al Nord Italia determinando un peggioramento del tempo a partire dai settori nord-occidentali” che dal pomeriggio porterà instabilità sui settori appenninici dell’Umbria, con temperature in calo e clima in genere meno caldo.

Per la giornata di oggi a Perugia è previsto cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti deboli al mattino, al pomeriggio assenti.

A Perugia domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Il bollettino del Centro polifunzionale della Protezione civile dell’Umbria prevede per oggi martedì, 30 agosto 2022 cielo poco nuvoloso al mattino. Locali addensamenti nel pomeriggio a cui potrebbero far seguito brevi ed isolati piovaschi sui settori settentrionali. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire nord-occidentali nel pomeriggio/sera. Temperature generalmente stazionarie.

Per domani mercoledì, 31 agosto 2022 cielo generalmente nuvoloso già dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi.