Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 30 e il 31 maggio

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 30 e il 31 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 30 maggio "cielo poco nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche, dove nella notte e in mattinata saranno possibili residue piogge. Venti: moderati da nord-est con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in aumento, massime in calo".

Lunedì 31 maggio "cielo poco nuvoloso in mattinata, temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio. Venti: deboli da nord-est. Temperature: minime in calo, massime stazionarie".