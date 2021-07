Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 21 e il 22 luglio

Le previsioni della Protezione Civile per mercoledì e giovedì

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 21 e il 22 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 21 luglio "cielo ereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolato piovasco o breve rovescio in corrispondenza dei rilievi appenninici. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi".

Giovedì 22 luglio "cielo irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolato piovasco o breve rovescio sui settori appenninici. Venti: deboli variabili. Temperature: senza variazioni di rilievo".