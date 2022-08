Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

“Un nuovo impulso instabile si avvicina al Nord Italia determinando un peggioramento del tempo a partire dai settori nord-occidentali” con “instabilità in estensione nel pomeriggio alle aree appenniniche; locali spunti instabili diurni sull’Umbria”.

Sono le previsioni per la giornata odierna stilate da 3B Meteo, con temperature in calo e clima in genere meno caldo. Venti fino a moderati da Ovest. L’instabilità è causata da correnti in quota che porteranno possibilità di locali temporali anche per la giornata di giovedì, con precipitazioni anche temporalesche tra notte e mattino

Pensando al fine settimana è molto probabile il verificarsi di piogge e temporali localmente anche intensi.

A Perugia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C.

Domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, tempo sereno in serata, con la temperatura massima registrata intorno a 27°C, la minima di 18°C.

Per il centro polifunzionale della Regione Umbria per oggi si prevede cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con nubi in aumento dalle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio attesi isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione nella serata. Venti inizialmente deboli variabili, diverranno moderati occidentali nel pomeriggio, tendenti a rinforzare. Temperature in lieve calo.

Per domani giovedì, 01 settembre 2022 si prevede maltempo fin dal mattino con precipitazioni da isolate a sparse. Nel pomeriggio i fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale in esaurimento dalla serata. Venti da deboli a moderati di direzione variabile e temperature in sensibile diminuzione, specie nei valori massimi.