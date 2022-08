Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni fino a Ferragosto

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, a Perugia, indicano cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, secondo 3B meteo.

I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

Per Perugia Meteo, quelle della notte appena trascorso “Non sono state precipitazioni particolarmente forti e abbondanti ... ma proprio per la loro distribuzione in diverse ore, rappresentano un ottimo toccasana per le zone che sono state interessate dalla pioggia. Questa mattina, il risveglio è stato davvero fresco, quasi 10°C in meno, rispetto a quanto eravamo abituati a subire sulla nostra pelle, con minime intorno ai 24-25°C in città, la scorsa settimana”.

Secondo il sito 3B meteo domani è previsto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C.

A Ferragosto nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 27mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C.