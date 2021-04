Meteo, che tempo farà il primo maggio: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per venerdì 30 aprile e sabato primo maggio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per venerdì 30 aprile e sabato primo maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 30 aprile "ancora tempo instabile con isolati e brevi rovesci nel pomeriggio. Migliora in serata. Venti: moderati meridionali, tenderanno a divenire deboli di direzione variabile dal tardo pomeriggio. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime".

Sabato primo maggio "maltempo dal pomeriggio con rovesci isolati, anche a carattere temporalesco sui settori appenninici. Fenomeni in intensificazione nel corso della notte. Venti: forti o molto forti da SudOvest, con rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento".