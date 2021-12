Meteo, che tempo farà a Natale e Santo Stefano: le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria

Che tempo farà a Natale e Santo Stefano. Ecco le previsioni meteo della Protezione civile per il 25 e il 26 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 12.22 del 24 dicembre.

Sabato 25 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale. Venti: moderati da sud, sud-ovest con forti raffiche sui rilievi, in attenuazione in serata. Temperature: in ulteriore aumento, in particolare nei valori minimi e in montagna".

Domenica 26 dicembre "cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in attenuazione nel corso del pomeriggio-sera. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve calo".