Meteo - Ancora alte temperature su tutta l'Umbria nella giornata di oggi, tregua dal caldo afoso a partire da mercoledì

I primi timidi segnali di un miglioramento delle condizioni meteo si affacciano all'orizzonte, anche se per una vera tregua al caldo bisognerà aspettare la metà della settimana prossima.

"Questa mattina ci sono delle timide conferme riguardo a quanto si intravedeva da 48 ore, cioè che il flusso atlantico, nel suo abbassamento verso sud - scrive Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo - vada ad indebolire progressivamente la cresta dell’alta pressione africana portando un primo lieve calo delle temperature, anche se poi una nuova fiammata calda per 48 ore, che dovrebbe essere seguita da un calo termico un po’ più rilevante nel prossimo fine settimana. Data la distanza temporale della previsione, il tutto va preso molto con le molle. Intanto continueremo per almeno altre 72-96 ore a registrare valori prossimo o localmente superiori ai 40 gradi in molte località della regione".

Nella giornata di ieri si sono toccati quasi 41 gradi a Foligno (40,7) e 40 a Orvieto, mentre le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato temperature tutte sopra i 32 gradi. Sul fronte delle previsioni meteo, l'alta pressione rimarrà ben stabile sulla regione per almeno tutto il fine settimana e lunedì. Le temperature rimarranno stabili o in lieve diminuzione di uno-due gradi.

Seconco il canale 3B meteo "a Perugia oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C".

Le previsioni per la giornata sono di prevalentemente soleggiata, con possibilità di isolati rovesci confinati ai crinali appenninici del frusinate; da segnalare soltanto qualche nube alta di passaggio e nubi medio-basse marittime al mattino su bassa Valdarno e in generale lungo le coste. Caldo sempre molto intenso, pur in lieve smorzamento su coste e adiacenti; punte di 40°C e oltre su Valle del Tevere e Umbria. Caldo e afa anche di sera con valori di 30-31°C fino alle ore 21-22.