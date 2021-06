Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 29 e il 30 giugno

Le previsioni della Protezione Civile per martedì e mercoledì

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 29 e il 30 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 29 giugno "cielo sereno o al più poco nuvoloso con velature in transito. Isolati sviluppi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in calo, ma con massime ancora su valori elevati per il periodo".

Mercoledì 30 giugno "tempo stabile con cielo prevalentemente sereno. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in ulteriore diminuzione".