Meteo, in meno due mesi precipitazioni raddoppiate: "Attenuato il saldo negativo di Trasimeno e corsi d'acqua"

Le precipitazioni temporalesche su Perugia sono raddoppiate in appena 50 giorni, passando da 251 a 500 millimetri. È l’analisi statistica effettuata dallo staff di Perugia Meteo.

“È davvero un periodo dove si registra una vera e propria inversione di tendenza, a livello di precipitazioni in Umbria – scrive Michele Cavallucci in un post sulla pagina Facebook - Dopo un periodo davvero difficile per via della siccità, che aveva portato ad un bilancio davvero esiguo di precipitazioni per la città di Perugia, con soltanto 251 mm caduti al 7 di agosto, dal giorno dopo, quindi negli ultimi 50 giorni circa, la cumulata è praticamente raddoppiata, raggiungendo oggi pomeriggio, in occasione dell'ennesima strisciata temporalesca che ha colpito l'Umbria, i 500 mm, superandoli poi nel prosieguo della giornata”.

Secondo gli specialisti del meteo “le piogge di questi giorni stanno progressivamente attenuando un saldo negativo che stava diventando drammatico, con precipitazioni che hanno colpito in modo importante anche la zona del lago Trasimeno, quanto mai in sofferenza a livello idrometrico”.

Addentrandosi nel campo delle previsioni, per Cavallucci “questo mese di settembre sembra dover riservare altri apporti di pioggia nei prossimi giorni, con il clou proprio giovedì e venerdì prossimi, quando una nuova perturbazione potrebbe portare una nuova fase di intenso maltempo sulla nostra regione”.