L’autunno spinge sull’acceleratore: anche in Umbria nuova ondata di maltempo: temporali e freddo

Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà a bussare alla porta dell’Italia e dell'Umbria. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “una nuova e intensa perturbazione atlantica affonderà il colpo sull’Europa occidentale, coinvolgendo gradualmente anche la nostra Penisola. Per quanto riguarda l'Umbria tra giovedì e venerdì sono infatti attesi rovesci e cielo coperto. Le precipitazione risulteranno particolarmente più intense nel fine settimana dove sono previsti per sabato e domenica in Umbria acquazzoni e temperature in ribasso. Situazione da bollino rosso, secondo 3bmeteo.it, su alto Piemonte, fascia prealpina tutta, Liguria e nordovest della Toscana, dove non escludiamo picchi pluviometrici di oltre 100-150mm.

TEMPERATURE, NUOVO IN CALO DA SABATO – "Da sabato nuovo calo delle temperature a partire dal Nord, con la neve che potrà tornare a spingersi a tratti sotto i 1600-1700m sulle Alpi” spiegano da 3bmeteo.com “Ci attende un altro weekend decisamente movimentato dal punto di vista meteorologico”