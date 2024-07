Umbria, pausa dal caldo in arrivo: la data del calo delle temperature

"Prossima settimana molto calda, probabilmente anche un po' più di quella appena trascorsa, ma abbiamo anche una data dell'inizio del calo termico". Ad annunciarlo è il sito specializzato Umbria Meteo con un post su Facebook. "Sabato 20 luglio - si legge nel post - sul nord Italia arriverà un veloce impulso di aria fresca nord atlantica che porterà piogge e temporali sulle regioni alpine con calo termico".

In Umbria "il calo termico inizierà domenica 21 per arrivare ai valori minimi mercoledì 24 luglio con temperature che rientreranno, anche se solo temporaneamente, nelle medie. Durante questi quattro giorni di moderato calo termico possibili anche locali temporali pomeridiani, più probabili in Appennino".