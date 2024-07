Umbria, pausa dal caldo in arrivo: "Significativo calo termico in due fasi"

Una pausa dal grande caldo e dai bollini rossi. Secondo l'ultimo aggiornamento del sito specializzato Umbria Meteo "confermato il significativo calo termico in due fasi". La prima, si legge nel post su Facebook, "tra il pomeriggio di domenica 21 e la giornata di lunedì 22".

La seconda fase di calo termico, definita "più decisa" da Umbria Meteo sarà "tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio con valori massimi, temporaneamente, anche 8-10 gradi inferiori a quelli attuali".

Sul più lungo termine, prosegue l'analisi, "sembra che l'evoluzione possa restare "movimentata" fino almeno a inizio agosto con alternanza di fasi anche molto calde di 4-5 giorni a fasi temporalesche di 2-3 giorni con temperature in calo".

Nell'aggiornamento della mattina di sabato 20 luglio Umbria Meteo spiega che "nelle ultime ore il transito sul nord Italia di un piccolo cavo d'onda in quota ha portato nubi, piogge e temporali anche forti al nord. Sul centro Italia invece, Umbria compresa, un aumento dell'umidità lungo tutta la colonna d'aria e ciò ci è apparso evidente soprattutto durante la notte appena passata con caldo in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi".

Nelle prossime ore "la notevole umidità e una pressione in quota in lieve flessione, potranno favorire lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulla nostra regione con locali rovesci e isolati temporali, più probabili a ridosso dei rilievi montuosi. Attenzione ai temporali, anche se isolati, per la presenza di molta energia, sottoforma di calore e umidità, potrebbero risultare anche di forte intensità. Miglioramento in serata in attesa di un nuovo peggioramento nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio".