Meteo, alte temperature sin dal mattino e cielo coperto su tutta la regione

Cielo coperto, con accenno di pioggia in alcune zone, ma subito temperature elevate sin dal prmo mattino. Si annuncia una giornata molta calda, con una cappa di nubi che promettono pioggia (intorno alle 7 a Perugia qualche goccia è caduta e nella zona di Castiglione del Lago ci sono deboli precipitazioni).

"La rete di Linea Meteo, alle 8 del mattino, ci offre uno spaccato meteo della nostra regione, che ha davvero dell'inconsueto, e a tratti incredibile. Infatti, dopo una notte assolutamente fuori da qualsiasi parametro per la nostra regione, con tasso di umidità altissimo, unito a temperature molto elevate, questa mattina si registrano valori di temperatura davvero elevati, anche in montagna, con valori oltre i 20°C anche in appennino, oltre i 1400 metri di altezza, e tra 27 e 29°C in diverse località della regione" scrive Michele Cavallucci su Perugia Meteo, avvertendo che "le cose stanno per cambiare: infatti, una perturbazione atlantica che sta interessando il nord Italia, con fenomeni davvero molto severi, nel suo movimento verso sud-est, andrà ad interessare più direttamente le zone adriatiche del centro Italia, ma potrebbe estendere i suoi effetti anche sulla nostra regione, cosa che capiremo man mano, con il passare delle ore. Quindi potremo avere locali rovesci o temporali già dalla mattinata, anche se per lo più misti a sabbia, con primo calo termico, a livello di temperature massime, calo che diverrà molto sensibile, con diminuzione del tasso di umidità, dalla notte successiva, quando il ricambio d'aria sarà completo e verrà spazzata via, da venti settentrionali, l'aria calda al suolo che ci accompagna da diverse settimane".

Il Centro funzionale della Protezione civile dell'Umbria fornisce un quadro della giornata con cielo parzialmente nuvoloso, venti:

fino a moderati sud occidentali e temperature massime in aumento con punte oltre 35 gradi sul sud della regione.