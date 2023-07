Perugia tra le città più calde d'Italia: bollino arancione per due giorni

Dopo il clima mite degli ultimi giorni ritorna il caldo con allerta di livello 2 per sabato 29 e domenica 30 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sabato 29 luglio la temperatura massima percepita sarà di 33 gradi e domenica 30 luglio di 34 gradi.

“A seguito del bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute, con il quale per le giornate del 29 e 30 luglio sono previste temperature massime percepite di 33° e 34° con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, viene attivata la fase di disagio livello 2” scrive il comune di Perugia.

Ecco le previsioni meteo per sabato 29 e domenica 30 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 luglio.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 29 luglio “cielo generalmente sereno e venti deboli di direzione variabile al mattino, diverranno occidentali nel pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, specie le massime”.

Domenica 30 luglio “sereno al mattino e dal pomeriggio velature in transito e locali addensamenti sulla dorsale appenninica dove si potranno avere brevi piovaschi, più probabili in area Sibillini e sui versanti orientali. Venti deboli di direzione variabile al mattino diverranno moderati occidentali dal pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, con massime localmente elevate, specie nei fondovalle”.

Sul lungo periodo è previsto tempo stabile e clima caldo ad inizio settimana, poi graduale peggioramento da mercoledì.