Maltempo, la Protezione Civile dell'Umbria dirama l'allerta meteo: preoccupano le forti raffiche di vento

Il maltempo è ufficialmente arrivato e la Protezione Civile dell’Umbria ha diramato l’allerta meteo arancione per giovedì 2 e venerdì 3 novembre a causa dei forti venti.

Si legge sul documento di allerta: “Oggi, 2 novembre, previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense sui settori occidentali e meridionali dalla serata; venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte o tempesta sui settori appenninici; temperature in sensibile aumento nei valori serali”

Per domani, venerdì 3: “Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione nel corso del pomeriggio/sera; venti di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte o tempesta sui settori appenninici, in attenuazione nella seconda parte della giornata; temperature massime in sensibile diminuzione”.

Dalle 14:35 di giovedì: “CODICE COLORE ARANCIONE: per vento, nelle zone A,C,D; CODICE COLORE GIALLO: per criticità idrogeologica, nelle zone B,D,E,F; per criticità per temporali, nelle zone A,B,C,D,E,F; per vento, nelle zone B,E,F”.

Dalle 00:00 di venerdì 3 novembre: “CODICE COLORE ARANCIONE: per vento, nelle zone A,C,D; CODICE COLORE GIALLO: per criticità idrogeologica, nelle zone A,B,C,D,E,F; per criticità per temporali, nelle zone A,B,C,D,E,F; per vento, nelle zone B,E,F”.