"Lions e Uici: la solidarietà che costruisce"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Al via anche in Umbria l’iniziativa “La solidarietà che costruisce” promossa da Lions Clubs Multidistretto 108 Italy e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che prevede la donazione di ausili e di strumenti tiflodidattici e tecnologici ad alunni con disabilità visiva. Il Progetto è stato Interamente finanziato dai Lions e grazie alla collaborazione dei Centri di Consulenza Tiflodidattica coordinati dall’UICI, 48 alunni di circa 12 scuole in tutta Italia, da nord a sud, stanno ricevendo le donazioni che riguardano ausili tiflodidattici (sussidi per l’area linguistica, tecnico-espressiva, scientifica, storica e geografica, di rappresentazione spaziale), strumenti tifloinformatici (per leggere, scrivere e fare calcoli) e ausili per il disegno, la musica e la postura. In Umbria due saranno gli alunni con disabilità visiva che, su indicazione del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi, riceveranno ausili posturali e tifloinformatici. Oggi la consegna di un ausilio posturale, il banco ergonomico, presso la Scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli – Magnini” di Deruta, frequentata da R. un bambino ipovedente di 9 anni. Presenti all’iniziativa la Dirigente dell’Istituto, la dott.ssa Isabella Manni, la Responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi, dott.ssa Francesca Piccardi, il Presidente Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Perugia, Maurizio Sbianchi, alcune insegnanti e ovviamente … R. che tutto emozionato si è seduto sul suo nuovo banco tutto blu, dotato anche di una lampada! "Il banco ergonomico, ha spiegato la dott.ssa Piccardi, sarà utilissimo a R. per contenere la fatica visiva nelle attività didattiche, in quanto essendo regolabile in altezza e dotato di un piano inclinabile consente al bambino di non avvicinarsi eccessivamente al piano di lavoro, incurvando la schiena, con notevoli benefici sulla corretta postura, per l'apprendimento e i tempi di attenzione". Questa splendida iniziativa dal sapore altamente inclusivo, rappresenta per tanti alunni con disabilità visiva un aiuto concreto ed efficace per il loro percorso di apprendimento!