Tessera sanitaria, come richiederla in caso di furto, smarrimento o deterioramento

Se andiamo dal medico, in farmacia, in ospedale o richiediamo una visita medica a strutture del SSN, ci viene richiesta ogni volta la nostra tessera sanitaria. Su questa, inoltre, è riportato il codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate che lo certifica, ed è anche valida come Carta Nazionale dei Servizi per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Vediamo come richiedere la tessera sanitaria, cosa fare quando scade, cosa fare se dovete recarvi all’estero ed è scaduta, cosa fare in caso di errori o in caso di smarrimento, furto o deterioramento della vostra tessera sanitaria. In fondo troverete, inoltre, un video riepilogativo diffuso dall’Agenzia delle Entrate.

Tessera sanitaria: come si ottiene

La prima tessera viene inviata automaticamente ai neonati e ha validità un anno. In seguito, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla ASL competente, l'Agenzia invia una nuova tessera della durata di sei anni. Se non hai ricevuto la tua tessera sanitaria puoi rivolgerti alla ASL di competenza o a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Per l'Umbria puoi trovare tutte le info a questo link.

Cosa fare quando scade

Quando la tessera scade non bisogna fare nulla. Alla scadenza l'Agenzia spedisce automaticamente una nuova tessera sanitaria all'indirizzo di residenza presente in anagrafe tributaria. Se la tua tessera è scaduta e ti serve assistenza sanitaria, non c'è problema: le prestazioni sanitarie sono comunque garantite presentando la ricetta rossa o la ricetta elettronica.

Cosa fare se è scaduta e dovete recarvi all’estero

In caso di viaggio all'estero, occore rivolgersi alla ASL e richiedere il certificato sostitutivo della tessera europea assicurazione malattia.

Se la vostra tessera sanitaria contiene errori, potete richiedere di correggerli presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità valido.

Come richiedere il duplicato?

In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera è possibile richiedere un duplicato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure Via mail o PEC o se preferite presso uno degli uffici territoriali. Se la richiesta riguarda una tessera senza chip, basta collegarsi al sito dell'agenzia e cliccare sul servizio dedicato.

Se richiedi una tessera sanitaria valida come carta nazionale dei servizi devi entrare nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CNS o con il PIN dell'Agenzia e indicare il motivo della richiesta. Sul portale STS (Sistema Tessera Sanitaria) è disponibile un portale dedicato che consente di stampare una copia della propria tessera. Per maggiori informazioni potete visitare il seguente indirizzo.

