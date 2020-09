Referendum 2020, cosa fare se si è smarrita o esaurita la tessera elettorale

Domenica 20 e lunedì 21 Settembre tutti i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere la propria preferenza tramite il referendum popolare sul taglio del numero dei parlamentari.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Perugia, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "invita tutti gli elettori a controllare gli spazi destinati alla certificazione del voto sulla propria tessera elettorale, per rinnovarla nel caso gli stessi fossero esauriti e per evitare così possibili disagi e lunghe attese nei due giorni della votazione".



Per il rinnovo della tessera Elettorale comunale, sito in Monteluce – Piazza Cecilia Coppoli n. 3, l'Ufficio sito al piano terra è aperto:

Lunedì 14 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Martedì 15 dalle 08:30 alle 13:00

Mercoledì 16 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Giovedì 17 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Venerdì 18 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Sabato 19 dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Domenica 20 dalle 07:00 alle 23:00

Lunedì 21 dalle 07:00 alle 15:00 (chiusura della votazione)

Per il rinnovo della tessera Elettorale comunale:

- NON è necessario prendere un appuntamento

- Si richiede di portare la Tessera Elettorale Completata e il documento di identità

- E’ possibile richiedere la nuova Tessera Elettorale per altre persone nell’ambito della famiglia