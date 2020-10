Diventare presidente di seggio elettorale, la domanda al Comune va fatta entro il 31 Ottobre

Esiste la possibilità di iscruversi all'albo per essere convocati, in caso di elezioni, a ricoprire il ruolo di scrutatore o di presidente di seggio elettorale.

Il presidente di seggio elettorale è responsabile in prima persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Per poter essere nominati è necessario essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale del Comune di Perugia. I cittadini che possiedono i requisiti di legge e che non sono già iscritti nell’albo possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo, riempiendo e inviando questo modulo. L’Ufficio elettorale svolge gli adempimenti di competenza in relazione all’aggiornamento dell’albo, istituito e tenuto presso la Corte d’ Appello.

I requisiti del presidente di seggio elettorela per i residenti nel comune di Perugia

Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Perugia;

Buona condotta morale;

Possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado;

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio:

Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato i 70 anni di età;

I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società Poste Italiane;

Gli appartenenti a forze armate in servizio;

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

I canditati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

Modalità di richiesta

L’iscrizione nell’albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per l’iscrizione all’albo è necessario presentare domanda scritta al Sindaco, entro il mese di ottobre di ogni anno. Il Sindaco provvederà successivamente ad inoltrare i nominativi dei nuovi iscritti all’ufficio elettorale della Corte.

La cancellazione dall’albo è disposta a domanda dell’interessato; per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento del limite di età di 70 anni); in caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio e negli altri casi previsti dall’art. 1, co.4, della legge n. 53/1990. La domanda di cancellazione dall’albo può essere presentata direttamente al comune di residenza. Ai sensi dell’art. 35 del citato T.U. 361/1957 “sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

La domanda può essere effettuata attraverso il modulo fornito dall'ufficio o scaricabile sul sito del Comune di Perugia da presentarsi fino al 31 ottobre di ogni anno all'Ufficio Elettorale - Piazza Cecilia Coppoli, 3 - Monteluce 06122 Perugia (PG) Fax 075.5773923 Posta elettronica certificata (PEC): servizi.demografici@pec.comune.perugia.it .

Coloro che risultano già inseriti nell'albo non devono presentare nuovamente la domanda.

L'Ufficio elettorale provvede, nei mesi di novembre e dicembre, alla verifica dei requisiti di idoneità ed alla comunicazione dei nominativi alla Corte d'Appello per la formazione dell'albo. Nel mese di gennaio di ciascun anno il presidente della Corte d'appello dispone la cancellazione dall'albo di chi:

non abbia i requisiti di legge;

chiamato a svolgere le funzioni di presidente, non le abbia svolte senza giustificato motivo;

abbia presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione (anche non definitiva) del giudice amministrativo;

sia stato condannato per i reati connessi alle attività elettorali di cui al capo IX del Testo Unico approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570 e al titolo VII del Testo Unico approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361.

si sia reso responsabile di gravi inadempienze, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici elettorali immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

Le cancellazioni sono comunicate al Comune per la proposta di altri nominativi da iscrivere nell'Albo, in numero doppio rispetto a quelli cancellati, da effettuare entro febbraio.

Consultazioni elettorali e nomina

In occasione di consultazioni elettorali, la Corte d’Appello, entro il 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, procede alla nomina dei presidenti di seggio. Qualora il presidente designato sia impossibilitato a ricoprire l’incarico, è tenuto a informare tempestivamente la Corte d’Appello. La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi e giustificati motivi.

Cancellazione dall’Albo

Per essere cancellati dall’albo occorre compilare un apposito modulo disponibile presso l’ufficio elettorale. Il modulo può essere sottoscritto direttamente presso l’ufficio elettorale oppure sottoscritto e inviato, insieme alla copia di un documento di identità, a mezzo fax, tramite un incaricato, oppure a via posta.