Come e dove richiedere la separazione/divorzio a Perugia

Quando la situazione di coppia diventa insostenibile, dopo aver provato ad affrontare insieme percorsi di coppia per ricominciare a volersi bene su nuove basi, se tutto risulta inutile l'ultima spiaggia è quella di richiedere la separazione o il divorzio. La differenza tra i due stati è che durante la separazione si continua ad essere sposati e ci si può riconciliare in ogni momento. Il divorzio invece scioglie per sempre il vincolo matrimoniale e nel caso in cui i due ex vorranno riconciliarsi dovranno convolare nuovamente a nozze.

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.



Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6

Il decreto legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale" abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. In questo caso si possono valutare anche i percosi di mediazione familiare, che consentono una separazione meno traumatica per i figli. Questi servizi sono offerti in convenzione anche dal Comune di Perugia.

Le persone interessate ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione al Comune competente (Comune di celebrazione del matrimonio).

Indirizzi a cui inviare la richiesta a Perugia

Laddove la trasmissione avvenga tramite PEC si comunica agli avvocati che l'indirizzo del Comune di Perugia è servizi.demografici@pec.comune.perugia.it e che, per rispettare la normativa attuale in materia di documenti informatici (d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) occorre che la convenzione, opportunamente scansionata, sia accompagnata da una dichiarazione dell'avvocato di conformità all'originale cartaceo firmata digitalmente.

La trasmissione della convenzione deve essere accompagnata dal "Modulo di rilevazione Istat", debitamente compilato.





Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12

L’art. 12 del citato decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale" abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Il Comune competente a ricevere la dichiarazione è il Comune di:

iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);

trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero.

Costo della pratica di seprazione/divorzio

All'atto della dichiarazione dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16 con pagamento contanti.

Dove si trova l'ufficio preposto a Perugia

E' possibile fissare un appuntamento telefonando allo 075/5773784 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30; previo appuntamento il servizio sarà reso nel giorno di mercoledì, presso l'Ufficio di Stato Civile in piazza Cecilia Coppoli n. 3 (Zona ex ospedale Monteluce - Piano 1°)