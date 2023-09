L’Umbria delle eccellenze verso la transizione energetica: la storica azienda di Gualdo Cattaneo diventa partner di Enel X

Dal 1974 Elettrica Valeri, l’azienda con sede a Gualdo Cattaneo, opera nella costruzione e manutenzione di impianti elettrici. Oggi, nel 2023 grazie all’efficienza della stessa, ha sottoscritto un contratto di rete con Enel X Italia, che la porta ad essere partner privilegiato della società che rappresenta la business line globale del gruppo Enel.

Il presidente Luca Valeri pone l’accento sulla transizione energetica e spiega: “Questo accordo rappresenta una pietra miliare del processo di crescita e innovazione che abbiamo intrapreso in questi anni. La partnership con Enel X Italia, e l'ingresso nella rete di imprese che ne fanno parte, certifica gli standard elevati che siamo in grado di offrire e che abbiamo l'obbligo di rispettare in quelli che sono i grandi pilastri della transizione energetica, della sostenibilità, della riduzione dei consumi, dell'efficientamento energetico e della decarbonizzazione. Si tratta di temi che sono e saranno sempre più al centro delle politiche del settore e rappresentano un target a cui ormai la clientela, privata e business, è sempre più sensibile e accorta”.

La Elettrica Valeri è stata scelta in quanto in grado di "migliorare l’offerta e l’efficienza dei servizi integrati nel settore dell’energia, rivolti al mercato B2B e articolati in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dei territori di volta in volta interessati". L’accordo, di durata pluriennale, ha l'obiettivo di accrescere in modo competitivo e innovativo l’offerta di servizi integrati e di qualità rivolti al mercato B2B nel settore dell’energia sostenibile e, in particolare, dell’efficientamento energetico di siti industriali, delle comunità energetiche e della mobilità elettrica, contribuendo a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione, acquisiti altresì nel Pnrr.

“Questa partnership avrà ricadute importanti per il territorio, quello umbro in particolare” conclude il presidente Valeri.