Todi punta sull’ambiente: cresce sempre di più la raccolta differenziata

Come riportato nella nota della città di Todi nel mese di agosto "la percentuale di raccolta differenziata nel comune è cresciuta ancora raggiungendo il 78,32%" con i composter distribuiti stabili a 978 unità. Si registra un progresso significativo sia rispetto al primo trimestre dell'anno, quando il dato si era attestato al 74,4%, sia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (76,5%).

Il Comune di Todi non si culla sui risultati ottenuti e al fine di migliorare gli esiti della differenziata, insieme al gestore, sta intensificando gli sforzi per efficientare il servizio, anche con l'estensione del porta a porta, come è avvenuto il mese scorso nell'area di Via Cortesi, a ridosso di Porta Romana.

L'assessore all'ambiente Elena Baglioni sottolinea inoltre che: "Con la riapertura delle scuole riprenderanno le azioni di educazione e sensibilizzazione ambientale, che si sono rivelate fondamentali per estendere alle famiglie le buone prassi comportamentali a livello di raccolta differenziata".

Nei prossimi giorni è prevista a riguardo la consegna delle borracce per l'acqua agli studenti delle prime classi delle scuole primarie, dando continuità all'iniziativa che prevede l'eliminazione delle bottiglie di plastica.