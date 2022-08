Università di Perugia e Agenzia delle Dogane: una nuova convenzione per tirocini, stage e progetti di ricerca

Una nuova convenzione estende le possibilità formative presso l'Università agli Studi di Perugia, nonché per i dipendendi dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Toscana e Umbria. E' stato siglato infatti un un accordo quadro che permetterà di avviare attività rivolte agli studenti dell’Ateneo, ai dipendenti ADM, nonché di progetti nel campo della ricerca scientifica e degli studi giuridico-economici.

Già a partire dal prossimo Anno Accademico 2022-2023 saranno infatti attivati tirocini di formazione curriculari, attività didattiche con lezioni teorico-pratiche anche presso le strutture dell’ADM, percorsi specifici di formazione permanente con opportunità di conseguire qualifiche tecniche, elaborazione e partecipazione a progetti di ricerca anche per programmi finanziati dalla U.E., organizzazioni di attività in campo scientifico, educativo e culturale di interesse comune, collaborazione tecnico-scientifica ricorrendo alle attività proprie dei rispettivi laboratori per analisi, studi e perizie di materiali, percorsi formativi per i dipendenti dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Il primo di tali progetti è stato attivato nella giornata di oggi sottoscrivendo la convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione che si terranno presso i due uffici umbri dell’ADM e riservati agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di specializzazione, Master e Corsi di perfezionamento. Cinque i percorsi di formazione e orientamento individuati: profilo Tributario, Analista, Legale, Trasparenza e Comunicazione istituzionale, Gestionale.

La firma dell’accordo è avvenuta nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, alla presenza della prof.ssa Carla Emiliani, Delegata per il settore didattica, del prof. Gabriele Cruciani, Delegato per il settore terza missione, del Direttore dell’Ufficio Dogane di Terni, dott.ssa Anna Maiello, del Responsabile provinciale delle Dogane di Perugia, ing. Benedetto Tavoni, nonché del team di funzionari di Perugia e Terni che stanno lavorando con l’Ateneo allo sviluppo dei progetti.

L’Università degli Studi di Perugia, già per l’A.A. 2022/2023, ha aderito a “PA110 e lode” per l’intera offerta formativa dell’Ateneo, iniziativa di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nata per favorire la formazione superiore dei dipendenti pubblici.