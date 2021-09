Università di Perugia, al via il concorso per 14 assegni biennali nell’ambito del Progetto “FUN-PROjects”

L’Università degli Studi di Perugia ha indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 14 assegni biennali di collaborazione per attività di ricerca, per lo sviluppo di competenze nell’ambito della progettazione di modelli organizzativi per la ricerca e la terza missione nell’ambito del Progetto denominato “FUN-PROjects” – tipologia SENIOR, realizzato anche grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Tali figure professionali, i cosiddetti “Project Manager”, saranno impiegate nel supporto della Ricerca e della Terza Missione, con particolare riferimento a tutte le attività legate alla progettazione e alla valorizzazione dei risultati delle ricerche condotte.Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro il 20 settembre 2021. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.unipg.it/ricerca/assegni-di-ricerca/bandi-e-procedure?layout=concorso&idConcorso=30834